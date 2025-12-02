El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

El día de hoy, 2 de diciembre de 2025, se espera en Moguer un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 7 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 92%, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá que las temperaturas aumenten gradualmente. Para el mediodía, se prevé que la temperatura alcance los 15 grados, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre. Sin embargo, la humedad comenzará a descender, situándose en torno al 80%, lo que mejorará la sensación térmica.

A partir de la tarde, el panorama cambiará drásticamente. Desde las 6 de la tarde, se anticipa un aumento en la nubosidad, con un cielo que se tornará cubierto. Las probabilidades de precipitación aumentan considerablemente, alcanzando un 100% entre las 7 y las 1 de la mañana del día siguiente. Se prevé que la lluvia sea escasa al inicio, pero se intensificará hacia la noche, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves de dirección variable, con velocidades que rondarán los 3 a 4 km/h. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, se espera que el viento aumente en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 41 km/h desde el noroeste, lo que podría generar un ambiente más fresco y ventoso.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 60% de posibilidad entre las 7 y las 1 de la mañana. Esto sugiere que, aunque la lluvia pueda comenzar de manera ligera, existe el riesgo de tormentas eléctricas que podrían acompañar a las precipitaciones más intensas.

En resumen, el día comenzará con un tiempo agradable y despejado, ideal para disfrutar del aire libre, pero se recomienda estar preparados para un cambio drástico en las condiciones meteorológicas hacia la tarde y la noche, con la llegada de lluvias y tormentas. Es aconsejable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir más tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T20:57:12.