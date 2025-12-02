El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

El día de hoy, 2 de diciembre de 2025, Martos se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con una serie de condiciones que podrían traer algo de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que varía entre "nuboso" y "muy nuboso" a lo largo del día. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 7 y 10 grados , lo que sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las horas más húmedas de la mañana, lo que puede generar una sensación de frío más intensa. A medida que avance el día, la probabilidad de precipitación aumentará, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se espera un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser de hasta 1 mm, lo que indica que se prevén lluvias ligeras a lo largo de la tarde.

El viento soplará desde el sur y el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 12 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h en momentos puntuales, especialmente durante la tarde. Esto podría generar una sensación de frío adicional, por lo que se aconseja tener en cuenta la dirección y la intensidad del viento al salir.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 45% de posibilidad de que se produzcan durante la tarde, lo que podría traer consigo algunas tormentas aisladas. Sin embargo, la intensidad de estas tormentas no se prevé que sea severa, aunque es recomendable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas.

A medida que se acerque la noche, las condiciones se mantendrán similares, con cielos cubiertos y temperaturas que descenderán a alrededor de 7 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para aquellos que no estén acostumbrados a estas condiciones.

En resumen, el día en Martos se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con posibilidades de lluvia y temperaturas frescas. Se recomienda a los residentes que se preparen para un día húmedo y fresco, llevando consigo paraguas y abrigos si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T20:57:12.