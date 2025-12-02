El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

El día de hoy, 2 de diciembre de 2025, Marchena se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de cubierto y algunas posibilidades de lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, que irán dando paso a un panorama más nuboso a medida que avance el día. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 16 grados , lo que sugiere que los habitantes deberán abrigarse adecuadamente si planean salir.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frío más intensa. A medida que el día progrese, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 80% por la tarde. Esto puede contribuir a la formación de niebla en las primeras horas, especialmente en áreas más abiertas y rurales.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas, con acumulados que no superarán los 0.2 mm en las horas de la mañana. Sin embargo, la probabilidad de lluvia aumentará a lo largo del día, especialmente entre las 19:00 y 01:00, donde se prevé un 95% de probabilidad de tormenta. Esto podría traer consigo chubascos ligeros, aunque no se anticipan lluvias intensas.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 14 km/h, aumentando en intensidad hacia la tarde, donde se prevén rachas de hasta 22 km/h. Esta brisa puede hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que se recomienda tener en cuenta la vestimenta adecuada.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, con un aumento en la nubosidad que podría dar lugar a tormentas aisladas. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 16:00, con un valor de 16 grados, antes de descender nuevamente hacia la noche. La puesta de sol se producirá a las 18:04, marcando el inicio de un periodo nocturno que se espera fresco y húmedo.

En resumen, Marchena experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvia escasa, especialmente por la tarde y la noche. Los ciudadanos deben estar preparados para un tiempo variable y tomar precauciones ante posibles cambios repentinos en las condiciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T20:57:12.