El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

Hoy, 2 de diciembre de 2025, Mairena del Aljarafe se despertará bajo un cielo mayormente despejado, aunque a medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados, con una humedad relativa alta que alcanzará el 90%. A medida que el sol se eleve, la temperatura irá aumentando, alcanzando los 18 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente relativamente cálido para esta época del año.

A lo largo del día, el cielo pasará de estar poco nuboso a cubierto, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Se prevé que la nubosidad se intensifique, y aunque las probabilidades de precipitación son bajas en la mañana, se incrementarán a medida que se acerque la tarde. En particular, hay un 100% de probabilidad de lluvia entre las 19:00 y la 01:00, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para un cambio en las condiciones meteorológicas.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 20 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde, cuando se espera que sople con rachas de hasta 30 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente al caer la tarde, cuando la temperatura comience a descender nuevamente.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que las primeras gotas de lluvia comiencen a caer alrededor de las 21:00, acumulando un total de aproximadamente 0.9 mm a lo largo de la noche. La lluvia será escasa, pero suficiente para humedecer el suelo y refrescar el ambiente tras un día de temperaturas más cálidas.

Los amantes de la naturaleza y los paseos al aire libre deben aprovechar las horas de la mañana, cuando el tiempo será más favorable. Sin embargo, se recomienda llevar un paraguas o impermeable si se planea estar fuera durante la tarde y la noche, ya que las condiciones pueden volverse inestables.

En resumen, Mairena del Aljarafe experimentará un día de contrastes, comenzando con cielos despejados y temperaturas agradables, pero con un cambio notable hacia la tarde, donde la nubosidad y la posibilidad de lluvia marcarán el final del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T20:57:12.