El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

Hoy, 2 de diciembre de 2025, Mairena del Alcor se prepara para un día mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con una temperatura que rondará los 10 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad se mantenga, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las primeras horas del día.

La temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando un mínimo de 8 grados en las horas más frescas de la mañana. La humedad relativa será alta, superando el 95% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles elevados, alrededor del 80% por la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que haya lluvias escasas, especialmente en la franja horaria de 9:00 a 10:00, donde se estima una precipitación de 0.9 mm. Posteriormente, la probabilidad de lluvia se mantendrá baja, aunque no se descartan chubascos ligeros en la tarde, con una precipitación acumulada de 0.5 mm entre las 21:00 y 22:00. La probabilidad de tormenta es moderada, alcanzando un 60% entre las 7:00 y las 13:00, lo que podría generar alguna inquietud entre los habitantes.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 27 km/h en las horas de mayor intensidad, especialmente por la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. Las rachas de viento serán más fuertes en las horas centrales del día, lo que podría afectar a actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 17 grados, pero con la llegada de la noche, se espera un descenso gradual, estabilizándose en torno a los 10 grados. El cielo permanecerá cubierto hasta el ocaso, que se producirá a las 18:05, y se espera que la nubosidad continúe durante la noche.

En resumen, el día en Mairena del Alcor se caracterizará por un ambiente fresco y húmedo, con cielos mayormente cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras. Se aconseja a los ciudadanos estar preparados para cambios en el tiempo y tomar precauciones ante el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T20:57:12.