El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

El día de hoy, 2 de diciembre de 2025, Lucena se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se cubra de manera más densa, alcanzando un estado de cubierto en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 11 grados , siendo más frescas en las primeras horas y ligeramente más cálidas hacia el mediodía.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. A lo largo del día, la humedad se mantendrá elevada, rondando entre el 82% y el 95%, lo que podría contribuir a la formación de brumas y nieblas en algunas áreas, especialmente en las primeras horas de la mañana y al anochecer.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con una probabilidad de lluvia del 100% entre las 7:00 y las 13:00 horas, aunque las cantidades esperadas son mínimas, con registros que no superan los 0.2 mm. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles chubascos ligeros, especialmente en la tarde, cuando la probabilidad de tormentas aumenta, alcanzando hasta un 80% entre las 19:00 y las 21:00 horas.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. A medida que avance la noche, el viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 5-10 km/h.

Los ciudadanos de Lucena deben prepararse para un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras. Es recomendable llevar abrigo y estar atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente si se planea realizar actividades al aire libre. La visibilidad podría verse afectada por la bruma, así que se aconseja precaución al conducir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T20:57:12.