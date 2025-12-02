El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

El día de hoy, 2 de diciembre de 2025, Lora del Río se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo con nubes altas, que dará paso a un ambiente nuboso durante la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad se mantendrá, con periodos de cielo cubierto que podrían generar algunas precipitaciones ligeras.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 18 grados . Las horas más frescas se registrarán por la mañana, con mínimas de 6 grados, mientras que las temperaturas alcanzarán su punto máximo en la tarde, llegando a los 18 grados. Este rango térmico sugiere un día fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo, especialmente en las horas más frías.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas del día, lo que podría contribuir a la sensación de frío. A medida que avance la jornada, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con un total acumulado de 0.2 mm en la mañana y 0.1 mm en la tarde. La probabilidad de lluvia es baja en la mañana, pero aumenta considerablemente en la tarde, alcanzando un 100% entre las 19:00 y 21:00 horas. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente al caer la noche.

El viento soplará de dirección variable, predominando del noreste y del oeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

En resumen, el día en Lora del Río se caracterizará por un cielo mayormente cubierto, temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en la tarde y noche. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un tiempo variable y que tomen precauciones ante la posibilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T20:57:12.