El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

El día de hoy, 2 de diciembre de 2025, se espera un tiempo mayormente nublado en Linares, con variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 9 grados , manteniendo un ambiente fresco y húmedo, especialmente en las primeras horas.

A medida que avance la mañana, las nubes se tornarán más densas, y se prevé que el cielo se cubra completamente hacia el mediodía. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 99% en algunos momentos, lo que podría generar una sensación de incomodidad para quienes estén al aire libre. La probabilidad de precipitación aumentará significativamente, con un 100% de probabilidad entre las 7 y las 13 horas, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias ligeras durante este periodo.

Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias a partir de la mañana, con acumulaciones que podrían llegar hasta 0.6 mm en las horas centrales del día. Se recomienda a los ciudadanos que lleven paraguas o impermeables si planean salir, ya que la lluvia podría ser persistente. La probabilidad de tormenta también es considerable, alcanzando un 45% entre las 7 y las 13 horas, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la atmósfera.

Por la tarde, aunque la probabilidad de lluvia disminuirá, el cielo seguirá cubierto, con temperaturas que rondarán los 10 grados . Las condiciones de visibilidad podrían verse afectadas por la niebla, especialmente en las horas de la tarde y la noche, con un 81% de probabilidad de que se presente este fenómeno. Esto podría complicar el tránsito en las carreteras, por lo que se aconseja precaución a los conductores.

El viento soplará desde el oeste a velocidades que oscilarán entre 2 y 24 km/h, siendo más fuerte durante la tarde. Esto podría contribuir a una sensación térmica más fría, especialmente al caer la noche. La temperatura descenderá gradualmente, alcanzando los 7 grados hacia el final del día.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy será mayormente nublado, con lluvias ligeras y una alta probabilidad de tormentas en las horas de la mañana. Se recomienda estar preparados para condiciones húmedas y frías, y tomar precauciones al desplazarse.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T20:57:12.