El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

El día de hoy, 2 de diciembre de 2025, se espera en Lepe un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 92%, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se prevé un ligero aumento en la nubosidad, con la aparición de algunas nubes poco densas. Las temperaturas comenzarán a subir gradualmente, alcanzando los 12 grados a media mañana. Sin embargo, la humedad seguirá siendo notable, rondando el 78%, lo que podría hacer que el aire se sienta más pesado.

Durante la tarde, el cielo se tornará más nublado, especialmente a partir de las 12 del mediodía, cuando se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 17 grados. A esta hora, la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 95% entre la 1 y las 3 de la tarde. Aunque la precipitación esperada es escasa, con valores que podrían llegar a 0.1 mm, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

El viento soplará de dirección norte-noroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h, aumentando en intensidad a medida que avance la tarde. Se prevé que las rachas de viento alcancen hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría, especialmente al caer la tarde.

A partir de las 6 de la tarde, el cielo se cubrirá completamente, y la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, con un 70% de posibilidad de tormentas en la franja horaria de 7 a 9 de la noche. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia el final de la jornada.

La puesta de sol se producirá a las 18:11, marcando el inicio de una noche que se prevé fresca, con temperaturas que rondarán los 9 grados y una humedad que podría llegar al 90%. En resumen, el día de hoy en Lepe se caracterizará por un tiempo variable, con un inicio despejado que dará paso a un ambiente más nublado y potencialmente lluvioso por la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T20:57:12.