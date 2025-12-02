El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

El día de hoy, 2 de diciembre de 2025, Lebrija se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una mezcla de periodos cubiertos y algunos momentos de sol. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 10 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura suba ligeramente, alcanzando los 11 grados a media mañana. Sin embargo, la nubosidad persistirá, y a partir de la tarde, se prevén condiciones más inestables. La probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, especialmente entre las 7 y las 13 horas, donde se estima un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que podrían rondar entre 0.1 y 1 mm, pero no se descartan chubascos aislados.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando rachas de hasta 25 km/h por la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente durante los momentos de mayor viento. La dirección del viento cambiará a suroeste hacia la tarde, lo que podría influir en la llegada de nuevas masas de aire.

En la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 18 grados , aunque la sensación de calor podría verse mitigada por la nubosidad y el viento. La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 95% de posibilidad entre las 19 y las 21 horas, lo que sugiere que los habitantes de Lebrija deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de incomodidad. El cielo se despejará en las últimas horas del día, permitiendo que los residentes disfruten de un ocaso que se producirá a las 18:08, aunque la visibilidad podría verse afectada por la presencia de nubes. En resumen, se recomienda a la población estar atenta a las condiciones meteorológicas y prepararse para posibles lluvias y tormentas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T20:57:12.