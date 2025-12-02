El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

El día de hoy, 2 de diciembre de 2025, se espera en Jaén un tiempo predominantemente nublado, con intervalos de nubes altas y cubiertas a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas, desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar lugar a una atmósfera algo grisácea. A medida que avance la mañana, se prevé que las nubes se mantengan, aunque se alternarán con momentos de poco nuboso, especialmente entre las 5 y las 8 de la mañana.

La temperatura durante la mañana oscilará entre los 8 y 10 grados , con una ligera tendencia a descender hacia la tarde, donde se espera que la máxima alcance los 12 grados. La sensación térmica podría ser más fresca debido a la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 75% en las primeras horas y descenderá ligeramente a lo largo del día. Esto podría generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que las probabilidades aumenten a medida que avance el día. Desde las 11 de la mañana hasta la tarde, se prevén lluvias escasas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.7 mm en total. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 90% entre las 1 y las 3 de la tarde, y un 95% entre las 7 y las 9 de la noche. Esto sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 20 km/h, alcanzando rachas de hasta 38 km/h en las horas de mayor intensidad, especialmente durante la tarde. Esto podría generar una sensación de frío adicional, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con una probabilidad de niebla en las primeras horas de la madrugada. Las temperaturas nocturnas descenderán a alrededor de 8 grados, lo que podría hacer que la noche sea fresca y húmeda. En resumen, el día en Jaén se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con lluvias ligeras y temperaturas frescas, lo que invita a disfrutar de actividades en interiores y a prepararse para un ambiente húmedo y fresco.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T20:57:12.