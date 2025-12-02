El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

El día de hoy, 2 de diciembre de 2025, Isla Cristina se verá afectada por un tiempo variable que comenzará con cielos poco nubosos y despejados en las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 11 grados , lo que proporcionará un inicio fresco para los habitantes y visitantes de la localidad. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 80%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, lo que permitirá que la temperatura suba ligeramente, alcanzando hasta 13 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la situación cambiará en la tarde, cuando se prevé un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias a partir de las 18:00 horas, con una probabilidad de lluvia del 90% en el periodo de 19:00 a 01:00, lo que podría generar un ambiente más húmedo y fresco.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Durante la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades de hasta 10 km/h, aumentando a medida que el día avanza. En la tarde, se espera que el viento sople desde el noroeste, alcanzando rachas de hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional, especialmente con la llegada de las lluvias.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 60% de posibilidad de tormenta en las primeras horas de la tarde, lo que podría complicar las actividades al aire libre. Los ciudadanos deben estar preparados para un cambio brusco en las condiciones meteorológicas, especialmente si planean salir por la tarde.

En resumen, el día comenzará con un tiempo relativamente agradable, pero se recomienda a los isleños y visitantes que estén atentos a las condiciones cambiantes, especialmente en la tarde, cuando las lluvias y el viento podrían afectar la tranquilidad del día. Es aconsejable llevar paraguas y abrigos, ya que la combinación de lluvia y viento puede hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es.

