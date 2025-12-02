El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

Hoy, 2 de diciembre de 2025, Huelva se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 12 grados en la mañana, proporcionando un ambiente fresco pero agradable para comenzar la jornada. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando un 84% al amanecer, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas suban ligeramente, alcanzando los 13 grados hacia el mediodía. El cielo continuará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Sin embargo, a partir de la tarde, la situación meteorológica comenzará a cambiar. La probabilidad de precipitación aumentará significativamente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto indica que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque se prevé que sean escasas.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h, predominando del norte y noroeste. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente durante las horas más frías de la tarde. La dirección del viento también podría contribuir a la formación de nubes, lo que anticipa un cambio en el estado del cielo hacia la tarde.

A partir de las 18:00 horas, se espera que el cielo se cubra de nubes, y las condiciones de lluvia se intensificarán, con una precipitación acumulada que podría alcanzar hasta 2 mm hacia el final del día. La temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 11 grados por la noche. La humedad relativa aumentará, alcanzando un 80% al caer la noche, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío y húmedo.

Es importante que los habitantes de Huelva se preparen para un cambio en el tiempo a medida que avanza el día. Aunque las primeras horas serán agradables, se recomienda llevar paraguas o impermeables si se planea salir por la tarde. La combinación de nubes, viento y la posibilidad de lluvia podría afectar las actividades al aire libre, así que es mejor estar atentos a las actualizaciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T20:57:12.