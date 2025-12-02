El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

Hoy, 2 de diciembre de 2025, el tiempo en Dos Hermanas se presenta mayormente cubierto, con un cielo que alternará entre nubes y claros a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 91%. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura suba ligeramente, alcanzando un máximo de 18 grados en la tarde.

A partir de las 9:00, el cielo comenzará a mostrar más nubes, y la probabilidad de precipitación aumentará, especialmente entre las 13:00 y las 19:00, donde se prevé un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que podrían rondar entre 0.2 y 1 mm, lo que sugiere que, aunque la lluvia será posible, no se espera que cause grandes inconvenientes.

El viento soplará del sur a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre 4 y 20 km/h. En las horas más activas, especialmente entre las 15:00 y las 16:00, se prevén rachas de viento que podrían alcanzar hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. La dirección del viento cambiará ligeramente hacia el oeste en la tarde, lo que podría influir en la percepción del frío.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia la medianoche. La humedad relativa se mantendrá alta, alrededor del 88%, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa.

Es importante destacar que, aunque la probabilidad de tormenta es baja en la mañana, se incrementa considerablemente en la tarde, alcanzando un 90% entre las 19:00 y las 21:00. Esto sugiere que, si bien la lluvia puede ser ligera, la posibilidad de tormentas eléctricas no debe ser descartada.

En resumen, el día en Dos Hermanas se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras y tormentas en la tarde. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para cambios en el tiempo y llevar paraguas si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T20:57:12.