El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

El día de hoy, 2 de diciembre de 2025, Écija se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un cielo predominantemente gris. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 8 y 9 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 90%. Esto generará una sensación de frío, especialmente para aquellos que se desplacen al aire libre.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 10 grados a media mañana. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento. La velocidad del viento será moderada, con ráfagas que alcanzarán hasta 6 km/h desde el este, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más fría de lo que realmente es.

A partir del mediodía, las condiciones meteorológicas comenzarán a cambiar. La probabilidad de precipitación aumentará significativamente, alcanzando un 100% entre las 7 y las 13 horas. Esto indica que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque se prevé que sean escasas, con acumulaciones que no superarán los 1 mm. Sin embargo, es importante estar preparados para posibles chubascos, especialmente durante la tarde.

La tarde se presentará con un cielo cubierto y temperaturas que oscilarán entre los 11 y 15 grados . La humedad relativa comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles altos, alrededor del 85%. La probabilidad de tormentas también aumentará, alcanzando un 80% entre las 19 y las 21 horas, lo que sugiere que podrían producirse tormentas aisladas acompañadas de lluvia.

Durante la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose entre los 10 y 12 grados. El viento se intensificará, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 18 km/h desde el oeste, lo que podría generar una sensación de frío adicional. La humedad se mantendrá alta, lo que podría contribuir a la formación de niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, hoy en Écija se prevé un día mayormente nublado con lluvias escasas, temperaturas frescas y un aumento en la probabilidad de tormentas por la tarde. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para condiciones inestables y que tomen precauciones si planean salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia y tormenta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T20:57:12.