El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

El día de hoy, 2 de diciembre de 2025, Coria del Río se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de sol en algunas horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de frescura en la atmósfera. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se despeje en ciertos momentos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, cuando las nubes darán paso a claros temporales.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 10 grados durante las primeras horas del día, alcanzando un máximo de 19 grados hacia la tarde. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 45% a partir de las 15:00, lo que proporcionará un ambiente más agradable.

Sin embargo, a partir de la tarde, se prevé un aumento en la probabilidad de precipitaciones, especialmente entre las 21:00 y la 01:00, con un 100% de probabilidad de lluvia. Las lluvias serán escasas, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.8 mm. Es recomendable que los ciudadanos lleven paraguas o impermeables si planean salir durante la noche.

El viento soplará del noroeste a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre 5 y 30 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán entre las 15:00 y las 16:00, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. A medida que avance la noche, el viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 9 km/h.

La probabilidad de tormentas es baja durante la mayor parte del día, pero se incrementará notablemente en la noche, alcanzando un 95% entre las 19:00 y la 01:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán intensas, podrían venir acompañadas de tormentas eléctricas.

En resumen, el día en Coria del Río se caracterizará por un tiempo variable, con nubes y claros en la mañana, temperaturas agradables y un aumento en la probabilidad de lluvias y tormentas hacia la noche. Se aconseja a los habitantes estar preparados para cambios repentinos en el tiempo y tomar precauciones si planean estar al aire libre durante las horas de mayor inestabilidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T20:57:12.