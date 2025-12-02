El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

El día de hoy, 2 de diciembre de 2025, Córdoba se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, se presentarán nubes altas, lo que dará paso a un cielo poco nuboso en la franja horaria de las 2 a las 4 de la mañana. Sin embargo, a medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso y cubierto en las horas centrales del día.

La temperatura oscilará entre los 5 y 16 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas de la mañana, con mínimas de 5 grados, mientras que por la tarde se espera un leve ascenso, alcanzando hasta 16 grados en su punto máximo. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento, que soplará de dirección sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 13 km/h.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 95% en la madrugada y descendiendo ligeramente a un 69% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, podría generar una sensación de frío, especialmente en las horas de la mañana y la noche.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas. A partir de las 9 de la mañana, existe una probabilidad del 100% de que se registren lluvias ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 1 mm en las horas de la mañana. A lo largo del día, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque las cantidades esperadas serán mínimas, con un total de 0.1 mm en la tarde y un leve descenso en la probabilidad de lluvia hacia la noche.

La probabilidad de tormentas es notable, especialmente entre las 7 y las 13 horas, donde se estima un 55% de posibilidad de que se produzcan. Esto podría generar momentos de inestabilidad en el tiempo, aunque no se anticipan tormentas severas.

En resumen, Córdoba experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias ligeras. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para un tiempo variable y llevar paraguas si planean salir durante el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T20:57:12.