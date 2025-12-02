El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

Hoy, 2 de diciembre de 2025, Castilleja de la Cuesta experimentará un día mayormente cubierto, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo poco nuboso en las primeras horas, pero a medida que avance el día, se espera que las nubes se intensifiquen, alcanzando un estado cubierto en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 18 grados , siendo más frescas por la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente en la tarde y la noche, con un 100% de posibilidad de lluvia entre las 19:00 y las 01:00. Se anticipa que la precipitación será escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm en total. Esto se debe a la llegada de un sistema frontal que traerá consigo nubes densas y condiciones inestables, lo que podría dar lugar a tormentas aisladas, especialmente en la franja horaria de 19:00 a 01:00, donde la probabilidad de tormenta alcanza el 95%.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 86% por la mañana y descendiendo ligeramente a medida que las temperaturas aumenten, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

El viento soplará predominantemente del norte-noroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 20 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría contribuir a una sensación térmica más fresca, especialmente al caer la noche.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:06, las condiciones meteorológicas se tornarán más inestables, con un aumento en la nubosidad y la posibilidad de tormentas. Los residentes de Castilleja de la Cuesta deben estar preparados para un cambio en el tiempo, llevando consigo paraguas y abrigos si planean salir por la tarde o noche.

En resumen, el día se caracterizará por un tiempo variable, con temperaturas agradables durante el día, pero con un notable aumento de la nubosidad y la probabilidad de lluvia y tormentas hacia la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T20:57:12.