El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

El día de hoy, 2 de diciembre de 2025, Cartaya se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo permanezca despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:24. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 7 y 9 grados , con una humedad relativa que rondará el 89% al inicio del día, lo que puede generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, las temperaturas irán aumentando gradualmente, alcanzando los 12 grados a media mañana. Sin embargo, la situación cambiará a partir de la tarde, cuando se prevén intervalos nubosos que podrían dar paso a un cielo más cubierto. La probabilidad de precipitación aumenta considerablemente, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, con un 95% de probabilidad de lluvia en este intervalo. Las precipitaciones, aunque escasas, podrían acumular hasta 0.1 mm en las primeras horas de la tarde y hasta 2 mm hacia el final del día.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Durante la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades de hasta 5 km/h, aumentando a medida que avanza el día. En la tarde, se espera que el viento sople del noroeste, alcanzando rachas de hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. La dirección del viento cambiará a lo largo del día, pasando a ser del oeste hacia la tarde y noche.

La temperatura máxima se espera que alcance los 18 grados en las horas centrales del día, pero comenzará a descender hacia la tarde, estabilizándose en torno a los 10 grados al caer la noche. La humedad relativa también experimentará variaciones, comenzando en un 90% y bajando a un 73% hacia la tarde, lo que podría hacer que la sensación de frío se intensifique.

En resumen, el día en Cartaya se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un cielo más cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. Los ciudadanos deben estar preparados para un cambio en las condiciones meteorológicas, especialmente en lo que respecta a la temperatura y la probabilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T20:57:12.