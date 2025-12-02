El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

Hoy, 2 de diciembre de 2025, Carmona se prepara para un día mayormente cubierto, con una mezcla de nubes y claros a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 7 y 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, rondando los 8 grados, con un cielo que permanecerá muy nuboso. La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 7 y las 13 horas, donde se prevé un 100% de posibilidades de lluvia. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que podrían llegar a 0.4 mm en la mañana y 0.9 mm en la tarde, lo que sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, es recomendable llevar paraguas o impermeables.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta los 12 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. Durante la tarde, la temperatura podría ascender ligeramente, alcanzando hasta 11 grados, pero la alta humedad y el viento podrían hacer que se sienta más fresco.

A partir de la tarde, el cielo seguirá cubierto, con una probabilidad de tormenta que se incrementa a un 60% entre las 7 y las 13 horas, y un 85% entre las 19 y las 21 horas. Esto indica que, aunque la lluvia será ligera, existe la posibilidad de que se presenten tormentas aisladas, lo que podría afectar las actividades al aire libre.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea reducida debido a la bruma y la alta humedad, especialmente durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la visibilidad podría mejorar ligeramente, pero se recomienda precaución al conducir.

En resumen, el día en Carmona se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y posibilidades de lluvia. Es un día ideal para actividades en interiores, y aquellos que deban salir deben estar preparados para condiciones invernales y potencialmente inestables.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T20:57:12.