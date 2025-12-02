El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

Hoy, 2 de diciembre de 2025, el tiempo en Camas se presenta con una variedad de condiciones que los residentes deben tener en cuenta. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, con temperaturas que rondan los 9 grados . A medida que avance la jornada, se espera que el cielo permanezca despejado hasta el mediodía, lo que permitirá que las temperaturas alcancen un máximo de 19 grados en las horas más cálidas.

Sin embargo, a partir de la tarde, la situación cambiará drásticamente. A partir de las 16:00 horas, se anticipa un aumento en la nubosidad, con un cielo que se tornará cubierto. Este cambio en las condiciones atmosféricas traerá consigo un incremento en la probabilidad de precipitaciones, que alcanzará el 100% entre las 19:00 y las 21:00 horas. Durante este periodo, se prevé que la lluvia sea escasa, aunque no se descartan tormentas, especialmente en la franja horaria de 19:00 a 21:00, donde la probabilidad de tormenta se sitúa en un alarmante 95%.

La humedad relativa también jugará un papel importante en el tiempo de hoy, comenzando en un 88% por la mañana y descendiendo a un 44% en las horas centrales del día, para luego aumentar nuevamente a medida que se aproxima la lluvia. Este aumento en la humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente con la llegada de las precipitaciones.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre 3 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría contribuir a una sensación de frío adicional, especialmente cuando se combine con la lluvia.

Los residentes de Camas deben estar preparados para un cambio significativo en el tiempo a medida que avanza el día. Aunque la mañana y parte de la tarde ofrecerán condiciones agradables, es crucial estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas y lluvias en la tarde y noche. La puesta de sol se producirá a las 18:06, momento en el cual las condiciones podrían volverse más adversas, por lo que se recomienda planificar actividades al aire libre con antelación.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T20:57:12.