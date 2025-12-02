El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

Hoy, 2 de diciembre de 2025, el tiempo en Cabra se presenta con un panorama mayormente nublado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un ambiente fresco y algo sombrío. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 11 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 11 grados.

A medida que avance la jornada, la nubosidad se intensificará, y se prevé que el cielo esté cubierto durante gran parte del día. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. La combinación de nubes y humedad sugiere que, aunque no se anticipan precipitaciones significativas en la mañana, existe una probabilidad de lluvia escasa en la tarde, especialmente entre las 21:00 y 22:00 horas, cuando se espera que la probabilidad de precipitación alcance el 100%.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 19 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en las horas de mayor actividad. Este viento, aunque moderado, contribuirá a que la sensación térmica sea más fría, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 45% de posibilidad de tormenta entre las 07:00 y las 13:00 horas, aumentando a un 80% entre las 19:00 y las 01:00. Esto sugiere que, si bien el día comenzará tranquilo, la tarde y la noche podrían traer consigo condiciones más inestables.

Los habitantes de Cabra deben estar preparados para un día fresco y nublado, con la posibilidad de lluvias ligeras y tormentas en la tarde y noche. Es recomendable llevar un paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia. La combinación de nubes, viento y humedad hará que el tiempo sea un tanto incómodo, por lo que se aconseja tomar precauciones para disfrutar de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T20:57:12.