El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

Hoy, 2 de diciembre de 2025, Las Cabezas de San Juan se prepara para un día mayormente nublado, con un ambiente fresco y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, que irán evolucionando a lo largo del día. Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 9 y 10 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 18 grados en la tarde, aunque la sensación térmica podría ser más baja debido a la presencia del viento. Este soplará del sureste, con velocidades que variarán entre 6 y 15 km/h, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es. La combinación de la humedad y el viento puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas del día.

En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad del 95% de que se registren lluvias escasas en la tarde, especialmente entre la 1 y las 3 de la tarde. Se anticipa que la cantidad de lluvia será ligera, con acumulaciones que podrían rondar los 0.6 mm. Por lo tanto, es recomendable que los habitantes de Las Cabezas de San Juan lleven consigo un paraguas o impermeable si planean salir durante esas horas.

La probabilidad de tormentas también es significativa, alcanzando un 90% en el mismo periodo, lo que sugiere que podrían presentarse tormentas aisladas. Sin embargo, la intensidad de estas tormentas no se espera que sea severa, aunque es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para aquellos que son sensibles a la humedad.

En resumen, el día en Las Cabezas de San Juan se caracterizará por un cielo mayormente cubierto, temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras y tormentas en la tarde. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para las condiciones cambiantes y tomar precauciones si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T20:57:12.