El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

El día de hoy, 2 de diciembre de 2025, Bormujos se presenta con un tiempo variable que promete ser interesante a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado poco nuboso, con temperaturas que rondan los 9 grados . A medida que avanza la mañana, se espera que el cielo permanezca despejado, lo que permitirá que las temperaturas suban ligeramente, alcanzando los 11 grados a media mañana.

Sin embargo, a partir de la tarde, la situación cambiará. A medida que se acerque la noche, el cielo se irá cubriendo, y se prevé que se convierta en un día mayormente nublado. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, con un máximo de 18 grados, antes de descender nuevamente hacia la noche. La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando el 100% en la mañana, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que a partir de la tarde se presenten lluvias escasas, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 7 y las 1 de la tarde. Esto significa que es probable que los residentes de Bormujos necesiten paraguas si planean salir durante esas horas. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.9 mm, pero podrían ser suficientes para mojar el suelo y generar charcos.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el oeste, con ráfagas que alcanzarán hasta los 20 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente cuando se combine con la humedad y las lluvias.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. La probabilidad de tormentas aumentará considerablemente, con un 95% de posibilidad de tormenta entre las 7 y las 1 de la mañana, lo que podría traer consigo un tiempo más inestable.

En resumen, Bormujos experimentará un día de contrastes, comenzando con cielos despejados y temperaturas agradables, pero que se tornará nublado y potencialmente lluvioso hacia la tarde y la noche. Los residentes deben estar preparados para cambios en el tiempo y tomar precauciones ante la posibilidad de lluvias y tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T20:57:12.