El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

Hoy, 2 de diciembre de 2025, Bailén se prepara para un día mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se tornará más cubierto, especialmente en las horas centrales, donde se prevé un aumento en la nubosidad que podría traer consigo algunas lluvias escasas.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 12 grados , comenzando con un fresco 9 grados a primera hora y alcanzando un máximo de 12 grados en la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 90% en las primeras horas y descendiendo ligeramente a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de frío, especialmente en combinación con el viento que soplará desde el sureste a una velocidad de entre 4 y 8 km/h, con rachas que podrían alcanzar hasta los 25 km/h en momentos puntuales.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 07:00 y las 13:00, donde se estima un 100% de posibilidad de lluvias. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser de hasta 0.9 mm, lo que indica que es probable que los habitantes de Bailén se enfrenten a un día húmedo. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque aún se prevén algunas lluvias ligeras en la franja horaria de 19:00 a 01:00, con un 80% de probabilidad.

En cuanto a la tormenta, existe un 35% de probabilidad de que se produzcan durante la mañana, aumentando a un 50% en la tarde y alcanzando un 80% en la noche. Esto sugiere que, aunque el día comenzará de manera tranquila, las condiciones podrían volverse más inestables conforme se acerque la noche.

Los ciudadanos deben estar preparados para un día de clima variable, con la posibilidad de llevar paraguas o impermeables, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia. La visibilidad podría verse afectada por la bruma que se espera en la tarde, lo que podría complicar la circulación en las carreteras.

En resumen, el día en Bailén se caracterizará por un cielo mayormente cubierto, temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. Es recomendable que los habitantes se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T20:57:12.