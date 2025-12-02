El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

El día de hoy, 2 de diciembre de 2025, Baeza se verá afectada por un tiempo predominantemente nuboso, con una serie de variaciones en la cobertura del cielo a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con temperaturas que rondarán los 7 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad se mantenga, con momentos de cielo cubierto, especialmente durante las horas centrales del día.

La temperatura experimentará ligeras fluctuaciones, alcanzando un máximo de 9 grados en las horas de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en algunos momentos. Esto podría generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para el tiempo.

En cuanto a la precipitación, se prevé que a partir de la tarde se produzcan lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar hasta 1 mm. La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se estima un 100% de probabilidad de lluvia. Las lluvias serán ligeras, pero podrían ser persistentes, por lo que es aconsejable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 19 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 38 km/h en las horas más intensas. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en áreas abiertas y expuestas.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 55% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, no se pueden descartar. Los ciudadanos deben estar atentos a posibles cambios en las condiciones climáticas, especialmente si se encuentran en áreas propensas a inundaciones o desbordamientos.

A medida que se acerque la noche, la nubosidad persistirá, y las temperaturas descenderán nuevamente a los 6 grados. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente. En resumen, se recomienda precaución y preparación ante un día de clima variable y potencialmente húmedo en Baeza.

