El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

El día de hoy, 2 de diciembre de 2025, Baena se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una transición hacia condiciones más inestables a medida que avance la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 9 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 95% en las primeras horas.

A medida que el día progrese, se espera que las nubes se tornen más densas, con un incremento en la probabilidad de precipitaciones. Desde el mediodía, la probabilidad de lluvia aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que podrían rondar los 0.1 a 0.9 mm, pero no se descartan chubascos más intensos en algunos momentos, especialmente en la tarde.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 17 km/h, alcanzando rachas de hasta 35 km/h en las horas más activas del día. Esta combinación de viento y humedad podría generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros, que marcarán un máximo de 12 grados en las horas centrales de la tarde.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 50% de posibilidad de que se produzcan entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto podría traer consigo no solo lluvias, sino también descargas eléctricas, lo que añade un elemento de precaución para quienes planeen actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas tenderán a estabilizarse, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto. Las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando mínimos de 8 grados hacia el final del día. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

En resumen, el día en Baena se caracterizará por un tiempo cambiante, con cielos nublados, probabilidad de lluvias y tormentas, y temperaturas frescas. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para las inclemencias del tiempo y tomar precauciones si planean salir, especialmente durante las horas de mayor actividad meteorológica.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T20:57:12.