El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

El día de hoy, 2 de diciembre de 2025, Ayamonte se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 10 grados , lo que sugiere un inicio fresco, ideal para disfrutar de un paseo matutino. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 18 grados en las horas centrales del día.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con intervalos nubosos, especialmente hacia la tarde-noche. La nubosidad aumentará, y se prevé que a partir de las 17:00 horas, la probabilidad de precipitación se eleve, alcanzando un 90% en el periodo de 19:00 a 01:00. Esto indica que es probable que se produzcan lluvias, aunque se anticipa que serán escasas, con acumulaciones que podrían rondar los 0.1 mm.

El viento soplará del norte y noroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. En la tarde, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente al caer la tarde. La dirección del viento cambiará a oeste en las horas de la tarde, lo que podría influir en la sensación de frío al caer la noche.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 85% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 81% al final de la jornada. Esto, combinado con la nubosidad y el viento, podría hacer que la sensación de frío se intensifique, especialmente en las horas nocturnas.

En resumen, Ayamonte experimentará un día mayormente despejado que dará paso a un aumento de la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde y noche. Se recomienda a los habitantes y visitantes de la localidad que se preparen para un cambio en las condiciones meteorológicas, llevando consigo un paraguas o impermeable si planean estar al aire libre en las horas de la tarde y noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T20:57:12.