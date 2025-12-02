El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

El día de hoy, 2 de diciembre de 2025, Arahal se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una mezcla de condiciones que podrían traer algunas sorpresas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 10 grados , lo que sugiere que será un día fresco, ideal para abrigarse.

A medida que avance la mañana, se espera que las nubes se mantengan predominantes, con un ligero aumento en la temperatura que alcanzará los 11 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que realmente indica el termómetro.

Durante la tarde, las condiciones meteorológicas se tornarán más inestables. A partir de las 21:00 horas, la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 95% entre las 19:00 y la 01:00. Se prevé que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.3 mm, pero no se descartan chubascos más intensos, especialmente en la segunda mitad de la tarde. La temperatura máxima alcanzará los 16 grados, pero la combinación de viento y humedad podría hacer que se sienta más fresco.

El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 20 km/h, lo que contribuirá a la sensación de frío. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en torno a los 6-12 km/h, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más frías, especialmente en las horas de mayor nubosidad.

Por la noche, el cielo permanecerá cubierto, y la probabilidad de tormentas será del 85% entre las 19:00 y la 01:00, lo que podría traer consigo un ambiente más inestable. Las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 10 grados hacia el final de la jornada.

En resumen, hoy en Arahal se anticipa un día fresco y mayormente nublado, con posibilidades de lluvia y tormentas por la tarde y noche. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien si se planea salir, ya que las condiciones climáticas podrían cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T20:57:12.