El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

El día de hoy, 2 de diciembre de 2025, Andújar se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso hacia la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 14 grados , comenzando con un fresco 8 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 14 grados en la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 89% y descendiendo ligeramente a lo largo del día, lo que podría contribuir a la sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas. A partir de la mañana, se espera que la probabilidad de precipitación aumente, con un 100% de posibilidad entre las 7 y las 13 horas. Esto sugiere que es probable que se produzcan lluvias, aunque se anticipa que sean escasas, con acumulaciones que podrían rondar entre 0.3 y 1 mm en las horas más activas de la precipitación.

El viento soplará de dirección variable, predominando del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, pero se mantendrá fresco, con temperaturas que caerán nuevamente a los 6 grados.

La probabilidad de tormenta también es notable, especialmente en la tarde, con un 40% de posibilidad entre las 7 y las 13 horas, y un 80% entre las 19 y las 21 horas. Esto indica que, aunque las lluvias no sean intensas, podrían venir acompañadas de actividad eléctrica, lo que podría afectar a las actividades al aire libre.

En resumen, Andújar experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un tiempo variable y que consideren llevar paraguas si planean salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T20:57:12.