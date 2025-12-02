El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

El día de hoy, 2 de diciembre de 2025, Almonte se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, rondando los 9 grados , lo que sugiere que es recomendable abrigarse al salir. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 87% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 44% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, la combinación de temperaturas moderadas y una humedad que se estabiliza permitirá que el ambiente se sienta más cómodo a medida que el sol se eleva en el cielo.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa durante el día, aunque hay una probabilidad de lluvia escasa en la tarde, con un acumulado estimado de 0.6 mm. Esto sugiere que, si bien el cielo puede nublarse, las posibilidades de que se produzcan lluvias intensas son mínimas. La probabilidad de tormenta es también baja, con un 90% de certeza de que no se presentarán fenómenos severos en la tarde.

El viento será un factor a tener en cuenta, con ráfagas que alcanzarán hasta 46 km/h en las horas más activas del día. Predominará la dirección del viento del noroeste, lo que podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en las zonas más expuestas. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean actividades al aire libre, ya que el viento puede ser un poco incómodo.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo que las temperaturas desciendan a alrededor de 9 grados. La puesta de sol se producirá a las 18:08, marcando el final de un día que, aunque fresco, ofrecerá momentos agradables para disfrutar del aire libre. En resumen, el tiempo de hoy en Almonte será mayormente favorable, con cielos despejados y temperaturas moderadas, ideal para actividades diarias, siempre teniendo en cuenta el viento y la posibilidad de algunas nubes en la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T20:57:12.