El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

El día de hoy, 2 de diciembre de 2025, Aljaraque se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, se espera que el cielo permanezca completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 97% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, el cielo seguirá despejado hasta el mediodía, con temperaturas que irán aumentando gradualmente, alcanzando los 12 grados a las 10 de la mañana y llegando a los 15 grados hacia el mediodía. Sin embargo, a partir de la tarde, se prevé un cambio significativo en las condiciones meteorológicas. A partir de la 1 de la tarde, el cielo comenzará a nublarse, y se espera que a las 2 de la tarde ya esté cubierto.

La probabilidad de precipitación aumentará considerablemente en las horas de la tarde, alcanzando un 100% entre la 1 y las 3 de la tarde. Esto indica que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque se anticipa que serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 2 mm. La temperatura máxima del día se espera que sea de 17 grados, alcanzándose alrededor de las 3 de la tarde.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves de dirección norte, con velocidades que oscilarán entre 3 y 4 km/h. Sin embargo, a medida que avance la tarde, se prevé un aumento en la intensidad del viento, alcanzando ráfagas de hasta 39 km/h hacia las 2 de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente con la llegada de las lluvias.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas se estabilizarán, aunque el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados a las 10 de la noche. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para quienes planeen actividades al aire libre.

En resumen, Aljaraque experimentará un inicio de día despejado y fresco, seguido de un cambio hacia un tiempo nublado y lluvioso en la tarde, con temperaturas moderadas y vientos que aumentarán en intensidad. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para la lluvia y el viento en las horas de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T20:57:12.