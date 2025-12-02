El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

Hoy, 2 de diciembre de 2025, La Algaba se despertará con un cielo poco nuboso que dará paso a un día mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 10 grados, pero se espera que el termómetro suba rápidamente, alcanzando los 18 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 83% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de frescor en las primeras horas. Sin embargo, a medida que avance la jornada, la combinación de temperaturas más cálidas y una disminución de la humedad hará que el ambiente se sienta más agradable.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa durante el día, con un pronóstico de 0 mm de precipitación hasta la tarde. Sin embargo, hacia la noche, existe una probabilidad del 60% de tormentas, especialmente entre las 19:00 y 01:00 horas, lo que podría traer consigo algunas lluvias escasas. La probabilidad de precipitación se incrementa a un 100% en el periodo de 19:00 a 01:00, así que es recomendable que los residentes se preparen para un cambio en las condiciones meteorológicas al caer la noche.

El viento soplará de dirección variable, predominando del noroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que el día avance, el viento se moderará, pero se mantendrá presente, especialmente en las horas de la tarde.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:06, el cielo se irá cubriendo gradualmente, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente. La noche se presentará más fresca, con temperaturas que rondarán los 10 grados, y una sensación de frío que podría intensificarse con el aumento de la humedad y el viento.

En resumen, el día en La Algaba se caracterizará por un tiempo mayormente despejado y cálido, pero con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas al caer la noche. Se recomienda a los ciudadanos disfrutar del buen tiempo durante el día, pero estar preparados para un cambio en las condiciones meteorológicas más tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T20:57:12.