El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

Hoy, 2 de diciembre de 2025, Alcalá la Real se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de brumas y nieblas en varias horas del día. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto por nubes altas y brumas, lo que limitará la visibilidad y dará un aspecto grisáceo al entorno. A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad aumente, con intervalos de nubes más densas que podrían traer consigo lluvias escasas.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 4 y 8 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán mínimas de 4 grados, aumentando ligeramente a 8 grados en las horas centrales. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, especialmente por la mañana y al anochecer.

La probabilidad de precipitación es baja en las primeras horas, pero aumentará a medida que se acerque la tarde, con un 90% de probabilidad de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se prevén acumulaciones de hasta 2 mm, lo que podría resultar en un ambiente húmedo y resbaladizo. Las lluvias serán ligeras, pero podrían ser suficientes para mojar las calles y los campos.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a 19 km/h por la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. A medida que el día avance, el viento se tornará más fuerte, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría contribuir a la dispersión de las nubes y a la posible aparición de claros temporales.

La probabilidad de tormentas es baja en la mañana, pero se incrementará a un 45% durante la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán ligeras, podrían ir acompañadas de actividad eléctrica en algunos momentos.

En resumen, el día en Alcalá la Real se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos mayormente nublados y la posibilidad de lluvias ligeras. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para condiciones de visibilidad reducida y que tomen precauciones al conducir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T20:57:12.