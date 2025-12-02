El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

Hoy, 2 de diciembre de 2025, Alcalá de Guadaíra se prepara para un día mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con una temperatura inicial de 10 grados que descenderá ligeramente a lo largo de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 14 grados en las horas centrales, antes de descender nuevamente hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 89% y alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que puede generar una sensación de frío más intensa. A medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles significativos, lo que podría contribuir a la formación de niebla en las primeras horas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que haya lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es del 100% entre las 7 y las 13 horas, lo que indica que es muy probable que se registren algunas gotas de lluvia durante este periodo. Las cantidades esperadas son mínimas, con un total de 0.6 mm pronosticados para la mañana y 0.1 mm por la tarde. Sin embargo, es importante estar preparados, ya que la probabilidad de tormenta también es alta, alcanzando el 60% entre las 7 y las 13 horas y un 90% entre las 19 y las 01 horas.

El viento soplará del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Se espera que las rachas de viento alcancen hasta 35 km/h en las horas centrales, lo que podría generar una sensación térmica más fría. A medida que el día se acerque a su fin, el viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 8 km/h.

La salida del sol se producirá a las 08:19 y se ocultará a las 18:06, lo que nos brindará aproximadamente 9 horas y 47 minutos de luz solar. A lo largo del día, es recomendable llevar un paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente. En resumen, un día de diciembre que invita a disfrutar de la calidez del hogar, mientras se observa el cielo cubierto y se escucha el suave murmullo de la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T20:57:12.