El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en El Viso del Alcor según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 30 de noviembre de 2025, con condiciones meteorológicas que invitan a disfrutar del aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen el paisaje y eleven las temperaturas de manera gradual. La salida del sol está prevista para las 08:17, marcando el inicio de un día que promete ser agradable.
A medida que avance la jornada, las temperaturas oscilarán entre los 10 y 11 grados , alcanzando su punto máximo en torno al mediodía. Aunque las temperaturas no son excesivamente altas, la sensación térmica será más cálida gracias a la ausencia de nubes y la presencia del sol. Es recomendable que los habitantes de El Viso del Alcor se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura a lo largo del día.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, con un 83% en la mañana y descendiendo a un 79% durante la tarde. Esto significa que, aunque el día será seco y sin precipitaciones, la atmósfera podría sentirse un poco más pesada en las primeras horas. Sin embargo, no se esperan lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0%, lo que garantiza un día seco y soleado.
El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 27 km/h. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas del día. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean realizar actividades al aire libre, especialmente si son propensas a ser afectadas por el viento.
En resumen, El Viso del Alcor disfrutará de un día ideal para actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento que, aunque presente, no será excesivamente fuerte. Es un momento perfecto para pasear por el campo, disfrutar de un café en una terraza o simplemente relajarse en el jardín. La naturaleza se presenta en su mejor forma, invitando a todos a aprovechar al máximo este espléndido día de noviembre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.
