El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 30 de noviembre de 2025, con condiciones meteorológicas que invitan a disfrutar del aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen el paisaje y eleven las temperaturas de manera gradual. La salida del sol está prevista para las 08:17, marcando el inicio de un día que promete ser agradable.

A medida que avance la jornada, las temperaturas oscilarán entre los 10 y 11 grados , alcanzando su punto máximo en torno al mediodía. Aunque las temperaturas no son excesivamente altas, la sensación térmica será más cálida gracias a la ausencia de nubes y la presencia del sol. Es recomendable que los habitantes de El Viso del Alcor se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura a lo largo del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, con un 83% en la mañana y descendiendo a un 79% durante la tarde. Esto significa que, aunque el día será seco y sin precipitaciones, la atmósfera podría sentirse un poco más pesada en las primeras horas. Sin embargo, no se esperan lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0%, lo que garantiza un día seco y soleado.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 27 km/h. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas del día. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean realizar actividades al aire libre, especialmente si son propensas a ser afectadas por el viento.

En resumen, El Viso del Alcor disfrutará de un día ideal para actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento que, aunque presente, no será excesivamente fuerte. Es un momento perfecto para pasear por el campo, disfrutar de un café en una terraza o simplemente relajarse en el jardín. La naturaleza se presenta en su mejor forma, invitando a todos a aprovechar al máximo este espléndido día de noviembre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.