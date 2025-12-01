El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, Utrera se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 12 grados en las horas centrales.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 79% por la mañana y descendiendo a un 72% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será fresco, la sensación térmica no será excesivamente fría, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con una velocidad que oscilará entre los 10 y 18 km/h. Este viento, aunque ligero, puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 22 km/h, por lo que se recomienda abrigarse un poco si se planea estar al exterior durante las horas de mayor actividad del viento.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo propicio para salir y disfrutar de la ciudad. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Este es un buen momento para realizar actividades al aire libre, como paseos por el centro de Utrera o visitas a los parques locales.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero sin que esto afecte significativamente la claridad del día. La puesta de sol está programada para las 18:06, momento en el cual el cielo podría adquirir tonalidades hermosas, ideales para disfrutar de un atardecer tranquilo.

En resumen, el tiempo en Utrera para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas frescas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir y aprovechar lo que la ciudad tiene para ofrecer, ya sea en familia, con amigos o disfrutando de un momento de tranquilidad en la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T07:00:15.