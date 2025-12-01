El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

El día de hoy, 30 de noviembre de 2025, Utrera se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y una sensación de calidez, a pesar de las temperaturas que se prevén.

La temperatura en Utrera durante el día alcanzará un máximo de 12 grados , con un ligero descenso hacia la tarde, donde se espera que baje a 10 grados. Este descenso es típico en esta época del año, pero la ausencia de precipitaciones y el cielo despejado ayudarán a que la sensación térmica sea más llevadera. La noche se presentará fresca, con temperaturas que podrían rondar los 8 grados, por lo que se recomienda llevar abrigo si se planea salir.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se espera que se mantenga en torno al 82% durante la mañana, aumentando ligeramente hasta un 85% en la tarde. Esta humedad puede hacer que la sensación de frío sea un poco más intensa, especialmente al caer la noche. Sin embargo, la combinación de cielos despejados y temperaturas moderadas permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin el riesgo de lluvias, ya que no se prevén precipitaciones en el día de hoy.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre los 10 y 19 km/h. Estas ráfagas pueden ser más notorias en las horas centrales del día, pero no se anticipan condiciones adversas. El viento fresco puede resultar revitalizante, especialmente para aquellos que disfrutan de paseos o actividades deportivas al aire libre.

El orto se producirá a las 08:17, marcando el inicio de un día luminoso, mientras que el ocaso será a las 18:06, ofreciendo una tarde prolongada para disfrutar del sol antes de que caiga la noche. En resumen, el tiempo en Utrera para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas frescas y sin riesgo de lluvias. Es un día perfecto para salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.