El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, en Úbeda, se espera un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde la mañana, el cielo se presentará sin nubes, manteniendo esta tendencia a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 13 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde. Este rango térmico sugiere que es recomendable vestirse en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 100% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 66% en las horas de la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las primeras horas del día. Por lo tanto, se aconseja a los ciudadanos que se preparen para un inicio de jornada fresco y húmedo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y sureste, con velocidades que variarán entre 2 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 20 km/h. Este viento ligero a moderado contribuirá a la sensación de frescura, pero no se anticipan condiciones adversas que puedan afectar las actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias durante el día. Esto es ideal para aquellos que planean realizar actividades al aire libre, como paseos por el centro histórico de Úbeda o visitas a los hermosos paisajes de la zona. La ausencia de precipitaciones también sugiere que el suelo permanecerá seco, lo que es favorable para el tráfico y las actividades cotidianas.

A medida que se acerque la tarde, el ocaso se producirá a las 17:54, marcando el final de un día que, a pesar de las bajas temperaturas, se presentará como una oportunidad perfecta para disfrutar de la belleza de Úbeda bajo un cielo despejado. En resumen, el tiempo de hoy en Úbeda será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la frescura de la mañana y la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T07:00:15.