El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

El día de hoy, 30 de noviembre de 2025, se presenta en Úbeda con un tiempo mayormente estable y fresco. A lo largo de la jornada, el estado del cielo será predominantemente poco nuboso, con algunas nubes que podrían aparecer en el horizonte, especialmente durante las primeras horas de la tarde. La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de los paisajes típicos de esta hermosa ciudad andaluza.

Las temperaturas se mantendrán en un rango fresco, con valores que oscilarán entre los 5 y 6 grados . Este clima fresco es característico de la temporada invernal, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar el frío, especialmente durante las horas de la mañana y al caer la tarde. La sensación térmica será aún más baja, alcanzando los 2 grados en algunos momentos, lo que podría hacer que se sienta un poco más de frío del que marcan los termómetros.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias a lo largo del día. Los datos indican que la probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los habitantes de Úbeda pueden planificar sus actividades al aire libre sin temor a sorpresas meteorológicas. Esta ausencia de lluvia contribuirá a que el día sea ideal para paseos y actividades en familia.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que alcanzarán los 14 km/h en las primeras horas del día, aumentando a 20 km/h en la tarde. Esta brisa fresca puede hacer que la sensación de frío sea más intensa, por lo que es aconsejable abrigarse bien si se planea estar al aire libre.

El amanecer se producirá a las 08:09, ofreciendo un espectáculo matutino que vale la pena disfrutar, mientras que el ocaso se espera para las 17:54, marcando el final de un día que, aunque fresco, promete ser agradable y sin complicaciones meteorológicas. En resumen, Úbeda disfrutará de un día tranquilo, ideal para disfrutar de la belleza de la ciudad y de sus alrededores, siempre teniendo en cuenta las temperaturas frescas y la brisa del noreste.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.