El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, Tomares se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 9 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 14 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 85% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 65% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco, no se experimentará una sensación de incomodidad por la humedad, lo que contribuirá a un día agradable para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente por la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 21 km/h. Esto podría proporcionar un alivio refrescante, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% a lo largo de todo el día. Esto significa que los residentes de Tomares pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes significativas permitirá que el sol brille con fuerza, lo que es ideal para paseos, deportes al aire libre o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 18:06, marcando el inicio de una noche que se prevé fresca, con temperaturas que podrían bajar hasta los 9 grados.

En resumen, el tiempo en Tomares para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir y aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen las temperaturas más frías del invierno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T07:00:15.