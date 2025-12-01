El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

El día de hoy, 30 de noviembre de 2025, Tomares se presenta con un tiempo variado que promete ser interesante para los habitantes y visitantes de la localidad. A lo largo de la jornada, el cielo estará predominantemente cubierto, especialmente durante las primeras horas de la mañana, aunque se espera que a medida que avance el día, las nubes den paso a momentos de sol. La temperatura se mantendrá en torno a los 10 y 11 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se esté preparado para las variaciones de temperatura.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 91% en algunos momentos, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. Esto es algo a tener en cuenta, especialmente para quienes planeen salir a caminar o realizar actividades deportivas. La combinación de la humedad y las temperaturas frescas puede resultar en un ambiente algo más frío, por lo que se recomienda vestirse en capas para mayor comodidad.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para aquellos que tienen planes al aire libre. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones del viento, que soplará desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 13 y 18 km/h. Aunque no se esperan rachas extremas, el viento puede hacer que la sensación de frío sea más intensa, por lo que se aconseja llevar una chaqueta ligera.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 18:06, el cielo podría ofrecer un espectáculo visual, con la posibilidad de que las nubes se disipen y permitan ver un atardecer pintoresco. La salida del sol, que se producirá a las 08:18, marcará el inicio de un día que, aunque fresco y algo nublado, promete ser agradable para disfrutar de la belleza de Tomares.

En resumen, el tiempo de hoy en Tomares se caracteriza por un cielo cubierto que dará paso a momentos despejados, temperaturas frescas y un ambiente seco. Con un poco de preparación, los habitantes podrán disfrutar de un día sin lluvias y con la posibilidad de aprovechar el aire libre, siempre teniendo en cuenta la brisa fresca que puede hacer que la sensación térmica sea más fría.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.