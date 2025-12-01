El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, San Juan de Aznalfarache se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. Durante la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 9 grados , con una ligera tendencia a aumentar a medida que avance el día. A mediodía, se espera que la temperatura alcance los 11 grados, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 85% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 76% en las horas centrales del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco, no se anticipan condiciones de incomodidad por la humedad. La combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará que la sensación térmica sea bastante placentera.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte a una velocidad de entre 12 y 15 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 21 km/h. Este viento ligero contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas del día. A medida que el sol avance en el cielo, el viento podría sentirse más suave, lo que hará que las condiciones sean aún más agradables para disfrutar de actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de San Juan de Aznalfarache pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes significativas permitirá que el sol brille con fuerza, lo que es ideal para aquellos que buscan aprovechar el día.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando alrededor de 10 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 18:06, momento en el cual el cielo se teñirá de colores cálidos, ofreciendo un espectáculo visual que no debe perderse.

En resumen, el tiempo de hoy en San Juan de Aznalfarache será mayormente soleado y fresco, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, paseos por el parque o simplemente relajarse bajo el sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T07:00:15.