El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

El día de hoy, 30 de noviembre de 2025, San Juan de Aznalfarache se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. A lo largo del día, se espera que el cielo esté cubierto en las primeras horas, pero a medida que avance la jornada, las nubes darán paso a un ambiente más despejado, especialmente en las horas centrales del día. Este cambio en el estado del cielo se traducirá en una sensación de mayor luminosidad y calidez, ideal para actividades al aire libre.

Las temperaturas se mantendrán frescas, con valores que oscilarán entre los 10 y 11 grados . En las primeras horas de la mañana, se registrarán temperaturas alrededor de los 11 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados hacia la tarde. Es recomendable que los ciudadanos se vistan con ropa adecuada para el frío matutino, aunque a medida que el sol se eleve, la sensación térmica será más confortable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, alcanzando hasta un 91% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol calienta, la humedad comenzará a disminuir, lo que contribuirá a una sensación más agradable en el ambiente.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 13 y 18 km/h. Las rachas más intensas se registrarán en las horas de la mañana, alcanzando hasta 26 km/h. Este viento puede ser un factor refrescante, especialmente en combinación con las temperaturas frescas, por lo que es aconsejable tener en cuenta la dirección del viento al planificar actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones durante el día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que los habitantes de San Juan de Aznalfarache disfruten de un día seco y soleado. La ausencia de precipitaciones también es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos o eventos familiares.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy se presenta favorable, con un cielo que pasará de cubierto a despejado, temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo que se prevé.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.