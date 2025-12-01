El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

La Rinconada se prepara para un día mayormente despejado este 30 de noviembre de 2025, con un cielo que se mantendrá nuboso durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera que las nubes den paso a un ambiente más claro, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante en la tarde. La temperatura oscilará entre los 10 y 11 grados , proporcionando un tiempo fresco pero agradable para las actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 89% en las primeras horas de la mañana, lo que podría generar una sensación de frescura más intensa. Sin embargo, a medida que el día progrese, se anticipa una ligera disminución en la humedad, lo que contribuirá a un ambiente más confortable. Los vientos, provenientes del noreste, soplarán con una velocidad de entre 5 y 17 km/h, lo que podría ofrecer un alivio adicional en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes de La Rinconada pueden disfrutar de un día seco y soleado. Esta ausencia de lluvia es un alivio, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de que el tiempo será favorable para disfrutar de la naturaleza y de los espacios públicos.

El orto se producirá a las 08:18, marcando el inicio de un día que promete ser luminoso y lleno de oportunidades para disfrutar del aire libre. El ocaso, por su parte, se espera a las 18:06, ofreciendo una hermosa puesta de sol que cerrará el día con un espectáculo visual digno de admirar.

En resumen, La Rinconada vivirá un día mayormente despejado, con temperaturas frescas y vientos suaves que harán que la jornada sea placentera. Es un momento ideal para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar las horas de luz que el día ofrece. Con un tiempo tan favorable, los rinconeros tienen la oportunidad de disfrutar de actividades al aire libre y de compartir momentos agradables con amigos y familiares.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.