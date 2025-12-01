El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, Puente Genil se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una predominancia de niebla durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la visibilidad mejore, aunque las nubes altas continuarán cubriendo el cielo. La temperatura oscilará entre los 5 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será alta, especialmente en la mañana, con valores que rondarán el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la niebla. A medida que el día progrese, la humedad disminuirá, situándose en torno al 70% por la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más agradable.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé lluvia a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de precipitación. Esto significa que los habitantes de Puente Genil podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante la niebla matutina.

El viento será moderado, con velocidades que alcanzarán los 10 km/h, predominando de dirección sureste. Este viento podría aportar un ligero frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche. A medida que el día avance, se espera que la velocidad del viento disminuya, lo que contribuirá a una sensación más tranquila en el ambiente.

Los periodos de mayor nubosidad se concentrarán en la mañana y la tarde, mientras que hacia la noche se espera que el cielo permanezca cubierto, lo que podría dar lugar a una noche fría y húmeda. La puesta de sol se producirá a las 18:01, marcando el inicio de un periodo nocturno que mantendrá las temperaturas en descenso.

En resumen, Puente Genil experimentará un día caracterizado por la niebla matutina, temperaturas frescas y un cielo mayormente nublado. Los ciudadanos deben estar preparados para las condiciones de visibilidad reducida en las primeras horas, pero podrán disfrutar de un día sin precipitaciones y con un ambiente relativamente tranquilo a medida que avanza la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T07:00:15.