El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

Hoy, 30 de noviembre de 2025, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas del día. A lo largo de la jornada, se espera que el cielo permanezca muy nuboso, con una ligera mejora hacia la tarde, donde se prevé que las nubes den paso a momentos de cielo despejado. Las temperaturas se mantendrán frescas, con un máximo de 10 grados en las horas centrales del día, descendiendo a 9 grados por la tarde y la noche.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 90% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frío más intensa. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, situándose en un 88% hacia el final de la jornada. Esto podría hacer que el ambiente se sienta un poco más cómodo, aunque la sensación térmica seguirá siendo fresca.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias para hoy. Los datos indican que la probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los habitantes de Puente Genil pueden disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se vistan adecuadamente para el frío.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrará una brisa suave del norte con una velocidad de 5 km/h, que podría aumentar ligeramente en la tarde. Hacia el mediodía, se espera que el viento sople del noreste a una velocidad de 13 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. Por la tarde, la velocidad del viento disminuirá, con ráfagas de hasta 10 km/h, y finalmente, hacia la noche, se espera que el viento cambie a dirección este, con una velocidad de 6 km/h.

Los amaneceres en esta época del año son especialmente hermosos, y hoy no será la excepción. El sol saldrá a las 08:13, ofreciendo un espectáculo visual que, aunque el cielo esté nublado, puede ser apreciado en los momentos en que las nubes se disipan. Por otro lado, el ocaso se producirá a las 18:01, marcando el final de un día que, aunque fresco y nublado, promete ser tranquilo y sin complicaciones meteorológicas.

En resumen, Puente Genil experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un ambiente sereno y apacible.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.