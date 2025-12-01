Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Priego de Córdoba según los datos de la AEMET

El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre / Diario Córdoba

Diario Córdoba

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas frescas. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con un cielo despejado que se prolongará hasta el ocaso, previsto para las 17:59.

En cuanto a las temperaturas, se anticipa un rango que oscilará entre los 3 y 14 grados . Las temperaturas más frescas se sentirán durante las primeras horas de la mañana, alcanzando su punto más alto en torno a la tarde, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 14 grados. Esta variación térmica es típica de la época del año, y aunque las mañanas serán frías, el sol ayudará a calentar el ambiente durante el día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, especialmente en las primeras horas, alcanzando el 100% en la mañana. Sin embargo, a medida que el día avanza, se espera que esta cifra descienda, estabilizándose en torno al 55-63% por la tarde. Esta combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede generar una sensación de frío, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para disfrutar de las actividades al aire libre.

En lo que respecta al viento, se prevé que sople de dirección sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 19 km/h, lo que podría aportar una ligera brisa fresca, especialmente en zonas abiertas. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los habitantes de Priego de Córdoba podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos y actividades al aire libre. En resumen, el tiempo de hoy se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de la belleza natural de la región, con un cielo despejado y temperaturas agradables durante las horas centrales del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T06:32:12.

