El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

El día de hoy, 30 de noviembre de 2025, Priego de Córdoba se verá afectado por condiciones meteorológicas caracterizadas por la presencia de niebla durante gran parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla persistente, que se mantendrá hasta la tarde. Se recomienda a los conductores y peatones que extremen las precauciones al desplazarse, ya que la niebla puede dificultar la visibilidad en las carreteras y calles de la localidad.

En cuanto a las temperaturas, se espera un descenso notable a lo largo del día. La temperatura máxima alcanzará los 6 grados alrededor del mediodía, pero se irá reduciendo a medida que avance la tarde, con mínimas que podrían llegar a los 4 grados en las horas más frías de la noche. Este descenso en la temperatura, combinado con la alta humedad relativa del 100% que se prevé, contribuirá a que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se aconseja a los habitantes de Priego de Córdoba que se vistan adecuadamente para enfrentar el frío.

La humedad relativa se mantendrá constante en el 100% durante todo el día, lo que indica que el aire estará saturado de vapor de agua. Esta condición, junto con la niebla, puede generar una atmósfera bastante húmeda y fría, lo que podría resultar incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias significativas en la jornada de hoy. Los datos indican que la probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no habrá acumulación de agua en forma de lluvia. Esto podría ser un alivio para aquellos que temen que la niebla se convierta en lluvia, ya que las condiciones se mantendrán secas a pesar de la alta humedad.

Respecto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 6 km/h. Aunque no se anticipan rachas fuertes, el viento podría ser un factor a tener en cuenta, especialmente en las horas de mayor actividad, ya que puede contribuir a la sensación de frío.

En resumen, el día en Priego de Córdoba se presentará con niebla densa, temperaturas frías y una humedad elevada, lo que creará un ambiente invernal. Se recomienda a los ciudadanos que tomen las precauciones necesarias para disfrutar de la jornada de manera segura y cómoda.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.