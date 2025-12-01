El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, Pozoblanco se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 5 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando máximas de hasta 12 grados por la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 92% por la mañana y descendiendo a un 82% hacia el mediodía. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación de frescor se mantendrá, especialmente en las horas más tempranas. Es recomendable llevar una chaqueta ligera si se planea salir en las primeras horas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur a una velocidad de entre 5 y 9 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 13 km/h en momentos puntuales. Este viento suave contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, aunque es posible que en las zonas más expuestas se sienta un poco más de frescor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin preocupaciones por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la zona.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría presentar algunas nubes altas, pero sin afectar la claridad general del día. La puesta de sol está programada para las 17:59, momento en el que el cielo podría ofrecer un espectáculo visual con tonalidades cálidas, ideal para quienes disfrutan de la fotografía o simplemente de un buen momento al aire libre.

En resumen, Pozoblanco disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza en compañía de amigos y familiares.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T07:00:15.